Ingressos para Ferroviário x Ceará no Cearense começam a ser vendidos

A venda de ingressos para a partida entre Ferroviário e Ceará, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2025, já está liberada. O mando de campo será do Ferroviário, mas as duas torcidas poderão estar presentes no estádio Presidente Vargas.

Os times se enfrentam no próximo domingo (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas (PV). A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2025. O Ceará venceu o Tirol na primeira rodada, enquanto o Ferroviário perdeu para o Horizonte.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ferroviário já podem confirmar presença na partida através do site sociocoral.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site efolia.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube (Vila Olímpica Elzir Cabral e Shopping Prohospital). Para a torcida do Ceará, além do site, os ingressos serão vendidos nos shoppings RioMar Papicu, Kennedy e Parangaba e na sede do clube.