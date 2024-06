Iguatu vence Maracanã no Morenão e assume vice-liderança do Grupo A3 da Série D

O Iguatu venceu o Maracanã por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (27), no estádio Morenão, em Iguatu (CE), pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Azulão foram marcados por Diego Viana, aos 35 do 2º tempo e por Davi Torres, aos 49 do 2º tempo.

Com o resultado, o Iguatu assumiu a vice-liderança do Grupo A3 com 18 pontos. Já o Maracanã, se mantém em 7º com 8 pontos.

Próximos jogos

O Iguatu volta a jogar no dia 2 de julho, às 19 horas, no Morenão, contra o Treze. Já o Alvianil entra em campo no Almir Dutra, no dia 3 de julho, às 15 horas, contra o Atlético Cearense.