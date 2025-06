Iguatu reclama de erro de arbitragem polêmico em jogo da Série D; veja vídeo

O Iguatu fez uma publicação nas redes sociais manifestando “indignação” por conta de um suposto “grave erro” de arbitragem em lance do gol do Maranhão no empate em 1 a 1 entre as duas equipes, em partida da oitava rodada da Série D do Brasileirão 2025.

De acordo com a denúncia do Iguatu, o bandeirinha da partida “não assinalou um impedimento claro no lance que resultou no gol adversário”.

VEJA O VÍDEO DO LANCE

A falha, evidente pelas imagens e relatada por diversos analistas esportivos, teve impacto direto no resultado da partida, tirando do Azulão a chance real de sair com a vitória. Foi um assistente abaixo do aceitável, que comprometeu não só o esforço dos nossos atletas e comissão técnica, mas também a lisura da competição. Igautu Em postagem

O clube cearense cobrou esclarecimentos imediatos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e solicitou providências para que episódios como esse não voltem a se repetir.