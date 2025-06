Maranhão x Iguatu: pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (8), o Iguatu visita o Maranhão, às 16 horas, no estádio Castelão, em São Luis (MA), pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes se enfrentaram pela rodada anterior, com o Azulão vencendo por 1x0, no Morenão, gol de Leozinho.

O Azulão é o 3º colocado do Grupo A2, com 12 pontos, enquanto o Bode Gregório é o 6º com 7.

Para o jogo deste domingo, o técnico do Azulão, Washington Luiz não terá Guidio, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Geovani Silva deve ser o substituto.

Palpite

inter@

Prováveis escalações

Maranhão

Jean, Lucas Manga, Júlio, Arlan, Igor Nunes, Romarinho, Jorge Rocha, Railson, Dudu e Clessione e Mikeias. Técnico: Marcinho Guerreiro

Iguatu

Cris, Leozinho, Pedro Jorge, Anderson Sobral, Melk, Tiaguinho, Geovani Silva, Uchoa, Thiaguinho Bahia, Otacílio Marcos, Alison Araçoiaba. Técnico: Washington Luiz

Arbitragem

Arbitro Jose Magno Teixeira do Nascimento RN

Arbitro Assistente 1 Lucas Brito da Silva MA

Arbitro Assistente 2 Jhon Gleyson Viegas Sousa MA