Circuito Aquiraz de Bodyboarding 2026 começa neste fim de semana na Praia do Japão

A temporada 2026 do Circuito Aquiraz de Bodyboarding será aberta neste sábado (25) e domingo (26), na Praia do Japão, em Aquiraz. As disputas acontecem na Barraca Em Tal Canto e reúnem alguns dos principais nomes do bodyboarding brasileiro, além de atletas das categorias de base e veteranos.

Reconhecido como um dos principais eventos da modalidade no país, o circuito inicia mais uma edição com expectativa de disputas de alto nível e reforça a tradição de Aquiraz como um dos polos do bodyboarding cearense.

Entre os destaques confirmados estão os cearenses Wallisson Soares, Rafael Ramos e Dalete Mousinho, atuais líderes do ranking brasileiro em suas respectivas categorias. Rafael chega embalado após conquistar recentemente a terceira etapa do Circuito Brasileiro Profissional.

Outro nome de peso é Isaías Ravyc, campeão da última etapa do Circuito Cearense e atual 16º colocado no ranking mundial. A competição também contará com a participação de atletas experientes como Patrícia Setúbal, Alberto "Betinho" Colares, Willian Bezerra e Erik Silvino, prometendo baterias equilibradas nas ondas da Praia do Japão.

Além da presença da elite nacional, o Circuito Aquiraz segue com a proposta de incentivar o desenvolvimento de novos talentos, fortalecendo o bodyboarding cearense e ampliando a visibilidade da modalidade no cenário nacional.

Premiação

A primeira etapa distribuirá R$ 12 mil em premiação para as categorias Profissional Masculino e Profissional Feminino.

Nas demais categorias, os atletas disputarão troféus, nadadeiras (pés de pato) e kits oferecidos pelos patrocinadores e apoiadores do evento, contemplando competidores da base, veteranos e atletas das categorias adaptadas.

A expectativa é de um grande público acompanhando o início de mais uma temporada do Circuito Aquiraz de Bodyboarding, que promete reunir alto nível técnico e consolidar o município como uma das principais referências da modalidade no Brasil.