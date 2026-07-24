Conheça Matheos Ferreira, neto de cearense que segue os passos de Mirandinha no Newcastle

Após quase 40 anos, o time inglês retoma ligação com o Ceará

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 15:15)
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Legenda: O atacante Matheos Ferreira é um dos talentos da base do Newcastle
Foto: arquivo pessoal

Uma veia cearense habita o Reino Unido e a história centenária do Newcastle. Quase quatro décadas depois da passagem meteórica de Mirandinha pelo clube inglês, um novo representante com sangue do Ceará ganha força na equipe e retoma o elo simbólico: o atacante Matheos Ferreira.

Com a avó de Juazeiro do Norte/CE, o jovem aproveita as portas abertas por um cearense natural de Chaval, que se tornou ídolo na “Terra da Rainha”, para brilhar no país britânico. E o sucesso chegou.

No clube desde 2020, quando entrou para o Sub-13, o atleta se firmou rápido nas categorias de base e chamou atenção até de outras nações. Nascido na Inglaterra, filho de brasileiros e com naturalização italiana, Matheos se tornou um agente do mundo com um sonho de Premier League.

Com chance de atuar por três seleções, Matheos Ferreira já foi convocado para o Sub-15 da Inglaterra
Legenda: Com chance de atuar por três seleções, Matheos Ferreira já foi convocado para o Sub-15 da Inglaterra
Foto: arquivo pessoal

Atualmente disputando os torneios Sub-18, já recebeu sondagens da Federação Italiana para uma eventual convocação e jogou pelo Sub-15 da Inglaterra, além de integrar os treinos do profissional. Apesar disso, observa o futebol brasileiro presente no clube, com os volantes Joelinton e Bruno Guimarães como inspirações e modelos de crescimento no próprio Newcastle.

Matheos em ação durate treino do profissional do Newcastle com o volante brasileiro Joelinton
Legenda: Matheos em ação durate treino do profissional do Newcastle com o volante brasileiro Joelinton
Foto: divulgação / Newcastle

"Ver jogadores brasileiros como o Joelinton e o Bruno indo tão bem no Newcastle é muito motivador, porque eles mostraram que é possível. Já tive a oportunidade de treinar algumas vezes ao lado deles, e os dois são profissionais de altíssimo nível. Ver a forma como eles se comportam e trabalham todos os dias é algo com que dá para aprender muito e, como brasileiro, dá orgulho vê-los representando o nosso país", afirmou o atacante.

Na última temporada europeia, foram nove gols e três assistências em 31 jogos, sendo utilizado na Liga dos Campeões da categoria. Aos 17 anos, ele atua nas pontas e se destaca pelo 1x1 e velocidade.

Números oficiais de Matheos Ferreira na temporada 2025/2026 pelo Newcastle
Legenda: Números oficiais de Matheos Ferreira na temporada 2025/2026 pelo Newcastle
Foto: reprodução / Instagram

Do jiu-jitsu para o futebol

A paixão pelo esporte é incentivada no berço. Filho de um ex-jogador de futebol e de futsal profissional e de uma ex-jogadora de vôlei, Matheos nasceu na Inglaterra por uma circunstância da vida dos pais, que acreditaram em uma oportunidade no exterior e se radicaram na cidade de Berwick-upon-Tweed, mais no Norte do país, com apenas 12 mil habitantes e na divisa com a Escócia.

Em solo inglês, aposentados das atividades, o pai Thiago Ferreira migrou para o jiu-jitsu e criou um centro fitness para artes marciais na localidade, com suporte da esposa Camila, que seguiu uma carreira acadêmica, com formação em Ciência do Esporte. A relação então gerou o futuro jogador.

O detalhe é que a aproximação com a luta quase conduziu Matheo para outro esporte, em uma decisão tomada ainda cedo, quando tinha nove anos de idade. Depois disso, o futebol virou o foco.

”Matheos nasceu no esporte. Desde pequeno, cresceu na nossa academia e tinha muita aptidão. No início eu relutei um pouco pela minha própria experiência, a frustração da carreira esportiva, mas ele iniciou no jiu-jitsu e virou um verdadeiro fenômeno, multicampeão europeu, com um futuro muito promissor. Só que depois começou a jogar futebol com amigos e resolveu mudar”, afirmou Thiago.

Matheos Ferreira foi campeão júnior de jiu-jitsu na Europa
Legenda: Matheos Ferreira foi campeão júnior de jiu-jitsu na Europa
Foto: arquivo pessoal

A chegada ao Newcastle ocorreu após a participação em um torneio intercolegial na região, com presença de equipes do futebol amador. O jovem foi observado por olheiros em um evento e recebeu propostas do Sunderland, do Carlisle United e do próprio Newcastle - escolhido para fechar contrato.

"Eu diria que a resiliência sempre fez parte da minha caminhada. Passei por lesões, momentos difíceis e situações em que as coisas não aconteceram como eu esperava, mas sempre procurei continuar trabalhando e evoluindo. Tenho muito orgulho das minhas raízes brasileiras e de ter avó cearense. O povo do Ceará é conhecido por nunca desistir diante das dificuldades, e acredito que essa força e essa mentalidade também fazem parte da minha história. Sei o quanto de trabalho, disciplina e sacrifício foram necessários para chegar até aqui, mas também sei que este é apenas o começo e que ainda tenho muito para conquistar, afirmou Matheos.

Relação com Mirandinha

O cearense Mirandinha é um dos ídolos do Newcastle, da Inglaterra
Legenda: O cearense Mirandinha é um dos ídolos do Newcastle, da Inglaterra
Foto: divulgação / Newcastle

A memória de Mirandinha é presente na história do Newcastle. Na época em grande fase no Palmeiras, foi negociado com o time inglês em 1987, atuando por uma temporada inteira no exterior. A passagem foi vanguarda: primeiro brasileiro a atuar na Premier League e a marcar em Wembley.

Por isso, tem o nome no rol dos ídolos do clube. "Não tive a oportunidade de assistir o Mirandinha jogando, mas sei que ele foi uma parte importante da história do Newcastle por ter sido o primeiro brasileiro a jogar pelo clube, e tenho muito respeito por isso. Gostaria de conhecê-lo em breve, e saber mais sobre a sua história, pois com certeza tenho muito a aprender com ele", finalizou Matheos.

A dupla carrega consigo uma história de resiliência, com passado e presente caminhando para novo passo em que o Newcastle tem traço do DNA cearense.

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