Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (24)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) reúne partidas do Brasileirão Feminino, dos campeonatos Uruguaio, Argentino e Peruano, além de um confronto da MLS Next Pro. O Diário do Nordeste lista os jogos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
BRASILEIRÃO FEMININO
19h | Flamengo (F) x Grêmio (F) | Sportv
19h | América-MG (F) x Santos (F) | Sportv
20h | Internacional (F) x Fluminense (F) | Sportv e N Sports
21h30 | Cruzeiro (F) x São Paulo (F) | Sportv
CAMPEONATO URUGUAIO
19h | Atlético Torque x Danubio | Disney+
19h30 | Nacional x Progreso | Disney+
MLS NEXT PRO
20h | New York RB II x Crown Legacy | OneFootball
CAMPEONATO ARGENTINO
21h15 | Huracán x Banfield | ESPN e Disney+
CAMPEONATO PERUANO
22h30 | Universitario x Cusco | Fanatiz