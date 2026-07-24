Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 24 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 09:28 (Atualizado às 09:37)
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Legenda: Flamengo recebe o Grêmio pelo Brasileirão Feminino
Foto: Julliana Nascimento / CRF

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) reúne partidas do Brasileirão Feminino, dos campeonatos Uruguaio, Argentino e Peruano, além de um confronto da MLS Next Pro. O Diário do Nordeste lista os jogos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

BRASILEIRÃO FEMININO

19h | Flamengo (F) x Grêmio (F) | Sportv
19h | América-MG (F) x Santos (F) | Sportv
20h | Internacional (F) x Fluminense (F) | Sportv e N Sports
21h30 | Cruzeiro (F) x São Paulo (F) | Sportv

CAMPEONATO URUGUAIO

19h | Atlético Torque x Danubio | Disney+
19h30 | Nacional x Progreso | Disney+

MLS NEXT PRO

20h | New York RB II x Crown Legacy | OneFootball

CAMPEONATO ARGENTINO

21h15 | Huracán x Banfield | ESPN e Disney+

CAMPEONATO PERUANO

22h30 | Universitario x Cusco | Fanatiz

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Liuê Góis

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