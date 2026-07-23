Ceará e Goiás disputam 26 pênaltis, e Vovô termina como vice da Série B do Brasileiro Sub-20

O Ceará é vice-campeão da Série B do Brasileiro Sub-20. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ferreira empatou no 1 a 1 com o Goiás, mas foi superada nos pênaltis. Ao todo, foram 26 penalidades cobradas até que fosse possível conhecer o vencedor da partida. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (23), no Estádio Presidente Vargas. O Alvinegro encerra a competição invicto.
A equipe comandada por Rogério Ferreira balançou as redes 21 vezes e sofreu sete gols. Foi o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Além disso, encerrou a disputa invicto, com oito vitórias e dois empates.
O jogo
O Ceará iniciou apostando na troca de passes, mas viu o adversário recuperar a bola e iniciar contra-ataque. Aos 10 minutos, Hallerrandrio recebeu a bola na área e encobriu o goleiro do Vovô para abrir o placar no PV.
O Alvinegro buscou o empate, mas sofreu com a marcação adversária. Aos 35 minutos, em troca de passes iniciada no meio-campo. Janderson cruzou a bola na área, e Amaral subiu para deixar tudo igual no placar, que não mudou até o intervalo.
No segundo tempo, as equipes fizeram mudanças em busca de virar o marcador. Tanto Ceará quanto Goiás tiveram boas oportunidades, mas pecaram na finalização. O placar seguiu no 1 a 1 até o fim da partida, levando a decisão do título para os pênaltis.
PÊNALTIS
Figueiredo, Rodrigão, Aloísio, Pedro Esli, Zé Antônio, Kaiky e Davi converteram para o Alvinegro. Victor The bateu, mas o goleiro Ruan fez a defesa. Em seguida, Ryan cobrou pelo Goiás e mandou para fora.
Depois foi a vez a Welington converter. Martins e Ruan cobraram. Rodrigão bateu mal, e Ruan defendeu. A sequência de cobranças seguiu, até que o time goiano superou o Vovô por 11 a 10 em 26 penalidades cobradas.