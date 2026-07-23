Reinan Santos assume o Fortaleza de forma interina após saída de Carpini

Reinan Santos, auxiliar técnico fixo do Fortaleza, será o treinador interino do time até a chegada do substituto de Thiago Carpini, que foi desligado do Tricolor nesta quinta-feira (25).

Reinan Santos, que foi treinador do Sub-20 do Goiás, foi contratado como auxiliar técnico do time profissional em março deste ano. Ele passou pela base de times como Cruzeiro, Bahia e Fluminense.

No currículo, são títulos como Campeão da Copa Goiás Sub-20 2025; Vice-Campeão da Copa São Paulo 2024 pelo Cruzeiro e da Copa do Brasil Sub-20 em 2020 pelo Bahia; Campeão do Campeonato Mineiro Sub-14, da Copa 2 de Julho de 2022 e Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17 pelo Bahia.

SAÍDA DE CARPINI

Carpini foi desligado do Tricolor o Pici. O profissional de 42 anos levou o Leão ao título do Campeonato Cearense de 2026, além da final da Copa do Nordeste.