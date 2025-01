Hudson Ferreira e o novo projeto para a base do Ceará | Jogada do Vozão #02

Categorias de base do Alvinegro é o assunto do segundo episódio do Jogada do Vozão. Com muitas ideias e experiência no mercado de escolinhas e gestão de equipes, Hudson Ferreira, novo gerente das categorias de base do Ceará, bateu papo sobre o futuro da garotada no time de Porangabuçu.

Samuel Conrado comanda a conversa que destaca a carreira e os projetos de Hudson Ferreira para a base do Vozão. O novo gestor chegou ao final de 2024, mas já teve a missão de comandar a delegação que foi para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Formado em Educação Física, mas com currículo recheado por formações na área, o gerente do Ceará comandava academia de futebol filiada ao Grêmio-RS.

O Jogada do Vozão é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA O EPISÓDIO