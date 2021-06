Homem é encontrado após campanha do Ceará com nomes de desaparecidos

Uma campanha do Ceará Sporting Club auxiliou na localização de uma pessoa desaparecida nesta segunda-feira (7). Em comemoração aos 107 anos de fundação, o clube promoveu a ação "Um amor que une", em parceria com a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Cada jogador entrou em campo nos últimos dois jogos com nome de pessoas estampados no uniforme, além de telefone para contato.

Assim, Walberland Vidal da Silva, de 32 anos, que estava longe do convívio familiar desde o dia 29 de abril teve o seu paradeiro elucidado. Assessora de Imprensa da Polícia Civil do Estado do Ceará, Morgana Cruz destacou a importância da iniciativa.

"Sem dúvidas foi devido à divulgação do clube (que Walberland foi encontrado). Onde ele estava, não sabiam nem que ele estava desaparecido. Viram a divulgação e isso é um resultado positivo da campanha feita em parceria com o Ceará", afirmou ao site oficial do clube.

Legenda: Campanha do Ceará Sporting Club para localizar desaparecidos Foto: divulgação

A campanha também foi divulgada nas redes sociais. A equipe vai seguir com a medida nos demais jogos de junho. O gerente de Marketing do Ceará, João Costa, acredita que o efeito veio antes mesmo do que os idealizadores podiam imaginar.

"A gente não imaginava que a ação fosse ter um impacto tão rápido e, por isso, nós optamos por estender a ação por todo o mês de junho. Geralmente, essas campanhas são mais de conscientização e informação de que há um número para informação do paradeiro dessas pessoas e dessa vez conseguimos, de fato, encontrar alguém", afirmou.

O próximo compromisso do Ceará é o Clássico-Rei na quinta-feira (10), às 21h30, pela Copa do Brasil. O duelo será eliminatório e define classificação às oitavas de final. Após empate em 1 a 1 na ida, uma nova igualdade deixa a decisão aos pênaltis.