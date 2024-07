Herói de título do Fortaleza, Cassiano é relacionado pelo Avaí e vai reencontrar o Ceará

Cassiano, atacante do Avaí, foi relacionado para a partida contra o Ceará, na noite desta sexta-feira (19), pela Série B do Brasileirão 2024. O atacante ficou marcado por fazer o gol que deu o título ao Fortaleza sobre o Ceará no Campeonato Cearense de 2015.

Aos 35 anos, o jogador foi anunciado como o novo reforço do Avaí no último dia 4 de julho. Ele fez sua estreia no dia 14, no último domingo, contra o Vila Nova. O atacante esteve em campo por apenas 13 minutos.

Este será o nono encontro entre Cassiano e Ceará, o quarto desde a final do Campeonato Cearense de 2015. Ao todo, foram cinco vitórias do Ceará, duas vitórias para Cassiano e um empate.

Avaí e Ceará entram em campo nesta sexta-feira (19), às 19h de Brasília, no estádio Ressacada, em Florianópolis (SC), para disputar a 16ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.