Guto Ferreira evita criticar arbitragem e elogia desempenho do Ceará contra o Flamengo

O empate em 1 a 1 com o Flamengo agradou o técnico do Ceará, Guto Ferreira, que evitou criticar a decisão do árbitro Leandro Pedro Vuaden de encerrar a partida antes da cobrança de uma falta para o time cearense. Para o treinador, considerando o fato de que adversário deste domingo é o atual campeão brasileiro, o Alvinegro de Porangabussu teve uma boa atuação e somou um ponto importante na classificação.

Em um jogo movimento, na Arena Castelão, o Ceará até abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu o empate ao rubro-negro carioca aos 6 minutos da etapa final.

Contudo, apesar de ter largado na frente, Guto Ferreira disse ter ficado satisfeito com o desempenho do Ceará. Ele ainda comentou que o Alvinegro poderá fechar o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano com um desempenho melhor do que no ano passado.

"Fizemos um grande primeiro tempo, fizemos o gol e era normal que o Flamengo saísse mais e conseguísse nos pressionar e criasse mais possibilidades, mas conseguimos lidar bem. No segundo tempo tentamos matar logo de cara, e tivemos oportunidade, mas não conseguimos", disse.

"Eles foram felizes em uma oportunidade e empataram a partida. Mas a nossa equipe competiu muito e acho que fizemos um grande jogo. Somamos um ponto importante, agora é tentar somar mais pontos para terminar o primeiro turno melhor que no ano passado", completou.

O treinador ainda elogiou o time comandado por Renato Gaúcho. Considerando os resultados em outras competições e o fato do rubro-negro ter feito dois jogos a menos pela Série A, Guto Ferreira apontou o Flamengo como um dos favoritos a disputar uma vaga no topo da tabela.

Guto Ferreira técnico do Ceará Foi um grande jogo e o sentimento é de que poderíamos ter vencido, mas não podemos pensar como se tivéssemos perdido dois pontos. Jogamos contra o Flamengo, atual campeão brasileiro, e um time que está na semifinal da Libertadores. Eles estão brigando para estar entre os líderes na competição e podem chegar no trio da frente com esses jogos a menos que eles têm. Foi um bom jogo e eu saio satisfeito com o que a minha equipe fez e não posso sair lamentando os dois pontos que eventualmente perdemos", disse.

Decisão do árbitro

Perguntado sobre a decisão do juiz da partida de encerrar a partida antes da cobrança de uma falta para o Ceará, Guto Ferreira evitou fazer críticas. O treinador revelou ter conversado com Leandro Vuaden após o fim da partida para entender a decisão, classificada como uma questão de "interpretação".

"Eu fui lá questionar o árbitro. O infrator parou uma jogada de ataque e eles foram beneficiados porque a falta não pôde ser batida, mas ele justificou para mim que se estisse em direção ao gol ele não poderia parar no primeiro instante que a gente estava próximo da área. Se a falta tivesse sido dentro da área, o pênalti seria batido. Se ele tivesse driblado pra frente e não tivesse saído de lado, tirando do jogador do Flamengo, ele teria de ter deixado bater. É tudo interpretação. Mas ele disse que o lance aconteceu 20 segundos depois dos 5 minutos de acréscimos", disse.

Guto Ferreira técnico do Ceará Sobre ser Flamengo ou não eu não posso responder porque isso precisa ser visto estatisticamente se os árbitros favorecem time A ou B. Conversei com pessoas que viram os vídeos e eles disseram que a arbitragem foi perfeita, então eu não tenho como falar. Acho que o Vuaden é um dos maiores ábitros do futebol brasileiro, sim, e ele consegue balancear para os dois lados. Foi um bom jogo", completou.

Substituição de Vina

O treinador do Ceará ainda falou sobre a escolha de substituir o meia Vina pelo atacante Mendoza.

Segundo Guto, a decisão foi baseada na condição do atleta de colaborar com o setor defensivo do Ceará quando o Flamengo estivesse com a bola, já que o meia teria sentido um desconforto na panturrilha após uma pancada.

"Nas últimas partidas que ele estava apto ele começou jogando. Eu só tirei ele (Vina) porque ele estava sentindo uma pancada na panturrilha, reclamando muito, e essa é uma região chata. Ele voltou e fez bons movimentos, mas no momento que eu o tirei ele não estava acompanhando 100% na defesa. Ele me disse que estava bem, mas disse que se precisasse poderíamos substituir, e acho que fizemos a decisão correta", explicou.