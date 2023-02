Gustavo Morínigo celebra sequência positiva do Ceará e explica mudança de batedores de pênalti

O Ceará venceu o Fluminense-PI por 5 a 2 e dois deles foram de pênalti. No Alvinegro, a troca de batedores nas três cobranças de penalidades chamou a atenção. O técnico Gustavo Morínigo explicou que há essa definição dentro da equipe e mostrou preocupação com o setor defensivo. No entanto, comemorou a vitória desta quarta-feira (22) e a liderança do Grupo B na Copa do Nordeste.

“São destinados três jogadores sempre, que estão treinando continuamente. Escolhemos os melhores. São três por jogo. Mas eles decidem dentro do jogo quem está melhor, quem está com confiança e batem os pênaltis. São três, por isso que hoje foram diferentes batedores”, disse o treinador do Alvinegro.

O técnico ressaltou a importância da sequência de resultados positivos no comando da equipe. Entre Nordestão e Campeonato Estadual, foram oito jogos com seis vitórias e dois empates. Com a vitória diante do Fluminense, o grupo chegou a oito jogos sem derrotas. Porém, o técnico segue preocupado com a área defensiva da equipe.

“Tem muita relevância para nós, um campo difícil, que não estamos habituados. E passou a ser muito importante após o jogo do CRB, que não ganhamos, hoje era fundamental ganharmos esse jogo”, disse o técnico.

“Queremos sempre estar entre os primeiros, indo jogo a jogo, e disputar o máximo de todas as competições que temos. Hoje foi um dia importante para nós. Fizemos um bom trabalho num campo ruim. Fomos mais práticos, o time pressionou bem e fizemos muitos gols e erramos muitos gols também. Minha preocupação tem sido sempre as ações defensivas sempre”, avaliou Morínigo.

O Ceará volta a campo no dia 1 de março, quarta-feira, quando enfrenta a Caldense (MG) na estreia da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: