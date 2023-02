Ceará encara Fluminense-PI em busca de manter sequência positiva na temporada

O Ceará enfrenta o Fluminense-PI em busca de manter a boa sequência na temporada. O time não perde há um mês, quando sofreu revés diante do Ferroviário pela Copa do Nordeste. Sob comando de Gustavo Morínigo, o grupo entra em campo nesta quarta-feira (22), para tentar recuperação no torneio regional.

A última derrota ocorreu no dia 22 de janeiro, diante do Tubarão da Barra. De lá para cá, entre Nordestão e Campeonato Estadual, foram sete jogos com cinco vitórias e dois empates.

A equipe alvinegra venceu todas as partidas como mandante, inclusive um Clássico-Rei pela competição cearense. Os dois empates ocorreram como visitante.

25/01 - Ceará 4 x 0 Pacajus (Cearense)

28/01 - Ceará 2 x 1 Maracanã (Cearense)

31/01 - Ferroviário 1 x 1 Ceará (Cearense)

04/2 - Ceará 2 x 0 Sampaio Corrêa (Nordestão)

07/02 - Ceará 2 x 1 Fortaleza (Cearense)

14/02 - Ceará 3 x 2 Sport (Nordestão)

17/02 - CRB 1 x 1 Ceará (Nordestão)

Na disputa regional, o Vovô é o quarto do Grupo B, com 7 pontos. Ao todo, são duas vitórias, um empate e uma derrota. Sob comando de Gustavo Morínigo, o Ceará enfrenta o time piauiense no estádio Lindolfo Monteiro, às 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo da 5ª rodada.