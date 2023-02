Com Estadual e Copa do Brasil, técnico do Fluminense-PI promete ‘time misto’ contra Ceará

O Fluminense-PI deve utilizar um ‘time misto’ contra o Ceará, na quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela Copa do Nordeste de 2023. Com elenco enxuto e disputando também o Estadual e a Copa do Brasil, a comissão técnica deseja poupar parte dos titulares.

“A gente vai tentar fazer um misto de novo. Somos obrigados a fazer isso”, declarou o técnico Eduardo dos Santos. “Vamos ver a melhor formação possível, que não nos atrapalhe, já que sábado tem jogo pelo Piauiense e terça tem Copa do Brasil”, completou o comandante, já projetando os próximos jogos.

No cronograma, além do Ceará, a equipe tricolor encara o Corisabbá no sábado (25), às 15h45, fora, pelo Piauiense, e a Ponte Preta, na próxima terça (28), às 21h, em casa, pela Copa do Brasil. Já na Copa do Nordeste, é o vice-lanterna do Grupo A com apenas dois pontos em quatro jogos: são dois empates e duas derrotas.

Na rodada anterior do Nordestão, quando perdeu para o Campinense-PB por 2 a 1 em Teresina/PI, a comissão técnica poupou destaques como zagueiro Lucão, volante Pio e o atacante Augusto. O cenário é diferente do Ceará, que briga pela classificação ao mata-mata e está na 4ª posição do Grupo B, com sete: duas vitórias, um empate e um revés.