Ceará embarca para enfrentar Fluminense-PI com Warley e sem Richardson; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou nesta terça-feira (21) para Teresina, no Piauí, onde enfrenta o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste de 2023. O técnico paraguaio Gustavo Morínigo relacionou o lateral-direito Warley, recém-chegado ao clube e que ainda busca a estreia com a camisa alvinegra.

A outra novidade foi o atacante Vitor Gabriel, baixa do plantel no empate com o CRB em 1 a 1, na última sexta (17), por conta de suspensão. Em contrapartida, a lista de ausências do Vovô apresenta: o zagueiro Luiz Otávio; o lateral-direito Michel Macedo; o lateral-esquerdo Willian Formiga; os volantes Richardson e Willian Maranhão; e o meia Chay.

Vale ressaltar que o clube divulga o boletim médico do elenco apenas uma hora antes do confronto. Após poupar parte do grupo, a tendência é o retorno dos atacantes Erick e Janderson aos titulares.

A bola rola nesta quarta (22), às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 5ª rodada do Nordestão. Na tabela de classificação, o Vovô é o 4º do Grupo B, com sete pontos, e o Fluminense-PI é o 7º do Grupo A, com dois. Pelo regulamento, os quatro primeiros de cada chave avançam para as oitavas.

Veja relacionados do Ceará

Goleiros: Richard e Aguilar.

Zagueiros: Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda e Jeferson.

Lateral-direito: Warley e Igor Inocêncio.

Lateral-esquerdo: Danilo Barcelos.

Volantes: Arthur Rezende, Geovane e Caíque Gonçalves.

Meias: Guilherme Castilho, Jean Carlos, David, Léo Rafael, Pedro Lucas.

Atacantes: Vitor Gabriel, Luvannor, Hygor Cléber, Erick, Janderson.