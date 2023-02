Com time misto, Ceará empata com o CRB fora de casa

O Ceará foi até Maceió e empatou em 1 a 1 com CRB nesta sexta-feira (17), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no estádio Rei Pelé.

O time da casa saiu na frente, com gol de pênalti de Anselmo Ramon, aos 27 minutos do 2º tempo, mas o Vovô empatou, também de pênalti, com Erick, aos 41 minutos.

Classificação e próximo jogo

Com o resultado, o Vovô é o vice-líder do Grupo B, com 7 pontos. O Vovô volta a jogar na quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, contra o Fluminense/PI, pela 5ª rodada.

Ceará 'alternativo'

O Ceará entrou em campo com uma formação praticamente reserva para o jogo desta sexta-feira em Maceió. De titulares, apenas o goleiro Richard, o volante Caíque Gonçalves e os zagueiros Thiago Pagnussat e David Ricardo.

E com uma formação muito mexida em comparação ao time que venceu Sampaio, Fortaleza e Sport, a equipe de Gustavo Morínigo começou o jogo melhor que o adversário.

Com mais posse de bola e marcando alto, o Vovô foi mais perigoso no início, perdendo boas chances com Jean Carlos, de falta e em finalização de Hygor que subiu demais.

Legenda: Jean Carlos foi titular nesta sexta-feira e criou algumas chances de perigo do Ceará Foto: Israel Simonton / Ceará SC

Mas depois das duas chances, o CRB cresceu no jogo e criou as melhores oportunidades. Primeiro com Auremir, batendo cruzado, depois com João Paulo, exigindo ótima defesa de Richard.

Muita confusão e empate

O Vovô voltou melhor para a 2ª etapa, controlando o jogo, mas sem conseguir finalizar. Até que o CRB, empurrado pela torcida, começou a pressionar e acertou a trave aos 20 minutos, em chutaço de João Paulo.

O lance animou os donos da casa, que criaram mais duas chances seguidas, com Renato e Auremir mandando perto do gol.

Foi quando aos 25 minutos, Caíque Gonçalves fez pênalti em Renato, convertido por Anselmo Ramon.

Depois do gol sofrido, Morínigo lançou em campo Richardson, Erick e Guilherme Castilho. O Ceará passou a pressionar e teve um pênalti marcado após toque de mão de Alemão, aos 41 minutos.

Luvannor perdeu a cobrança, Erick fez no rebote, mas o árbitro mandou voltar, alegando invasão dos defensores do CRB. Os jogadores do Galo se revoltaram, cercaram o árbitro, que expulsou Renato e João Paulo. E na cobrança, Erick marcou para o Ceará, empatando o jogo.

Legenda: O atacante Erick entrou no 2º tempo e marcou o gol do empate do Ceará Foto: Israel Simonton/CearaSC

Após a confusão, o árbitro deu 11 minutos de acréscimos e o Ceará pressionou até o final, mas desperdiçou a chance da virada com Guilherme Castilho.

Como foi o tempo real de CRB 1x1 Ceará:

