Grêmio x Fluminense: confira horário, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo neste domingo, 30 de junho às 16:00h (horário de Brasília), contra o Fluminense pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

Escalação

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kanneman e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Nathan Fernandes, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano. Técnico: Marcão.

Grêmio x Fluminense

Estádio: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 30 de junho