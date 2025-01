Grêmio procura Fortaleza com interesse em Bruno Pacheco

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco é de interesse do Grêmio. O time gaúcho negocia com o Fortaleza para ter o jogador. Os clubes iniciaram as conversas, que estão em estágio inicial, há alguns dias. As conversas, no entanto, devem se aprofundar durante a semana. A informação foi dada por André Hernan, no Uol, e confirmada pelo ge.

O clube gaúcho quer a contratação do jogador em definitivo. O lateral de 33 anos, uma das peças importantes do time, acabou perdendo espaço no Tricolor ano passado. Em 2025, tem a concorrência de Diogo Barbosa e Felipe Jonatan.

Sem espaço no time de Vojvoda, Bruno viu com bons olhos o interesse da equipe gaúcha. O Tricolor do Pici anunciou, ainda em agosto do ano passado, a renovação com o lateral até o fim de 2026.

Em 2024, Bruno Pacheco fez 44 jogos com a camisa do Leão do Pici e deu quatro assistências.