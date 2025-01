Saiba quem apita os jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste

A CBF divulgou a escala da arbitragem para a rodada de estreia da Copa do Nordeste. Os jogos dos clubes cearenses serão comandados por trios do Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte.

O duelo entre Ferroviário e Sport no Estádio Presidente Vargas terá o potiguar Leonilson Fernandes Trigueiro Filho no apito, enquanto no Recife, o baiano Emerson Souza Silva comanda a partida entre Ceará e Náutico no Estádio dos Aflitos. As duas partidas ocorrem na quarta-feira (22), às 21h30min.

Já para comandar a estreia do Fortaleza, diante do Moto Club, na quinta-feira (23), está escalado o piauiense Jardiel da Rocha Soares.

Confira as escalas completas abaixo:

Náutico x Ceará

Árb: Emerson Souza Silva-BA

Ass1: Alesandro Álvaro Rocha de Matos-BA

Ass2: Patrícia dos Reis do Nascimento-BA

Res: Maximiniano Fagundes de Assunçã´-PE

Ferroviário x Sport-PE

Árb: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho-RN

Ass1: Lorival Candido das Flores-RN

Ass2: Edilene Freire da Silva-RN

Res: Antonio Magno Lima Cordeiro

Fortaleza x Moto Club-MA

Árb: Jardiel da Rocha Soares-PI

Ass1: Rogério de Oliveira Braga-PI

Ass2: Maura Cunha Costa-PI

Res: Renato Pinheiro