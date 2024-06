Grêmio, LDU e Estudiantes saem do caminho do Fortaleza na fase de oitavas da Sul-Americana; veja possíveis adversários

A lista dos possíveis adversários do Fortaleza, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024, diminuiu nesta terça-feira (4). Acontece que, com a vitória do Grêmio, que era possível adversário do Tricolor do Pici, apenas cinco times restaram no caminho do Leão, sendo eles: Internacional, Always Ready-BOL, Rosário Central-ARG, Delfín-EQU e Racing-URU.

O Fortaleza, que terminou na primeira colocação do Grupo D da Sula, avançou diretamente para as oitavas de final da competição e aguarda o time que avançar do playoff G para descobrir seu adversário. Contudo, com o adiamento de jogos dos times gaúchos, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, apenas o Rosário Central-ARG está definido no playoff G da competição.

Porém, com as vitórias de Grêmio e Inter, na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, a LDU-EQU, o Estudiantes-ARG e o próprio Grêmio, deixaram de ser possíveis adversários do Leão do Pici. A definição do confronto do Playoff G da Sul-Americana acontecerá no próximo sábado (8), após o confronto entre Inter e Delphin, pelo seu grupo da Sula. Ao término da partida será definido qual o time enfrentará o Rosário no Playoff G.

Datas dos jogos

Os playoffs da Copa Sul-Americana 2024 serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de julho. Esta fase é anterior às oitavas de final do torneio, que estão marcadas para as semanas de 14 e 21 de agosto. Caso avance, o Fortaleza enfrentará Corinthians, Bragantino ou Barcelona do Equador, nas quartas de final.

Veja também Alexandre Mota Conheça os possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas da Copa Sul-Americana de 2024

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.