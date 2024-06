Conheça os possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas da Copa Sul-Americana de 2024

O Fortaleza conheceu os possíveis adversários nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024. A definição ocorreu em sorteio da Conmebol nesta segunda (3) e não sacramentou o rival, mas restringiu as possibilidades para oito times: Internacional, Grêmio, Always Ready-BOL, LDU-EQU, Estudiantes-ARG e Rosário Central-ARG, Delfín-EQU e Racing-URU - todos podem encarar o Leão.

A dinâmica é por conta do formato do sorteio. Líder do Grupo D da Sula, o Fortaleza ficou no Pote 1 e teria um adversário do Pote 2, que seria o time que avançou aos Playoffs. O imbróglio é que esse mata-mata ainda não foi realizado, nem o confronto em si foi confirmado, o que deixa tudo aberto.

No sorteio, o Fortaleza foi sorteado com o playoff G, que reúne o 7º melhor 2º colocado da fase de grupos da Sul-Americana x 7º pior 3º colocado da fase de grupos da Libertadores. Tudo ocorreu devido aos jogos adiados dos times gaúchos, que sofreram com enchentes no Rio Grande do Sul.

Quem são os adversários do Fortaleza?

Legenda: Grêmio e Internacional podem aparecer no caminho do Fortaleza nas oitavas da Sul-Americana Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Da Copa Sul-Americana, os possíveis adversários são: Internacional, Delfín-EQU, Racing-URU e Always Ready-BOL. O quarteto não promete vida fácil ao Fortaleza, com chance de alta altitude.

Em termos técnicos, o Internacional tem o melhor nível, apesar da campanha ruim. Em quatro jogos no Grupo C, corre risco de eliminação e tem apenas uma vitória, com dois empates e uma derrota. Os destaques são o goleiro Rochet, o meia Alan Patrick e os atacantes Borré e Enner Valencia.

Na frente do Inter na chave, o Delfín-EQU briga pela classificação, mas é apenas o vice-lanterna do Campeonato Equatoriano, enquanto o Racing-URU faz uma campanha sólida no Grupo F e perdeu a chance de avançar às oitavas de final ao perder para o Corinthians por 3 a 0 em Itaquera/SP.

Além da equipe colorada, a preocupação é o Always Ready-BOL, que atua em 4.150 metros de altitude. O índice é maior que 3.900 metros do Nacional de Potosí-BOL, onde o Leão perdeu por 4x1.

Legenda: O Estudiantes-ARG conquistou o título do Campeonato Argentino de 2024 Foto: Eduardo Rapetti / AFP

Da Libertadores, os possíveis adversários são: Grêmio, LDU-EQU, Estudiantes-ARG e Rosário Central-ARG. O nível aumenta, com chance de reedição da final da Copa Sul-Americana de 2023.

O Grêmio tem elenco qualificado e pode brigar com um ataque formado por Soteldo e Diego Costa, assim como o Estudiantes-ARG, com um plantel experiente, como o volante argentino Enzo Pérez, que foi o campeão da Copa da Liga Argentina, que é um equivalente à 1ª divisão nacional do país.

O Rosário Central-ARG já atravessa um momento mais instável, apesar de tentar dificultar as partidas contra Atlético-MG e Peñarol-URU, sendo o 3º colocado do Grupo G da Libertadores. Com 37 anos, o centroavante histórico Marco Rubén segue em ação e funciona como talismã da equipe.

Para fechar o rol de clubes está a LDU-EQU, ainda com destaques do título da Sula, a exemplo do volante Lucas Piovi, o reforço do atacante paraguaio Alex Arce, que tem 19 gols em 27 jogos na temporada. Na 3ª posição do Campeonato Equatoriano, brigou para avançar ao mata-mata da Liberta e ficou pelo caminho para Botafogo e Junior Barranquilla-COL, apesar de ser competitivo.