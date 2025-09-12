Diário do Nordeste
NFL: Green Bay Packers vence o Washington Commanders pela Semana 2

Jogando em casa, equipe contou com boa atuação do quarterback Jordan Love

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:41)
Jogada
Legenda: Tucker Kraft durante Green Bay Packers x Washington Commanders na NFL
Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Green Bay Packers venceu o Washington Commanders por 27 a 18 na noite da última quinta-feira (11), no estádio Lambeau Field, em Green Bay (EUA), pela Semana 2 da NFL. Os Packers agora estão 2-0 na temporada, enquanto os Commanders tem 1-1.

Os Packers chegaram a abrir 14 a 0 no placar, ainda no segundo quarto. Também no segundo quarto, os Commanders diminuíram com um field goal. A partida foi marcada por muitos erros de chutes em field goals, por parte das duas equipes.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS

No terceiro quarto, Green Bay ampliou a vantagem para 17 a 3 com um field goal. Já no quarto e último quarto, os Commanders chegaram ao primeiro touchdown, diminuindo para 17 a 10. Os Packers responderam com mais um TD, ampliando para 24 a 10.

Posteriormente, Green Bay acertou mais um field goal, chegando a 27 a 10. Nos minutos finais, Washington anotou mais um touchdown, com Deebo Samuel, e converteu a tentativa de dois pontos. Os Packers então venceram o jogo por 27 a 18.

Os Packers, que já somam 2-0 na temporada, voltam a campo no domingo (21), quando enfrentam o Cleveland Browns, fora de casa. Já os Commanders, que estão 1-1, jogam também no domingo (21), em casa, contra o Las Vegas Raiders.

