Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos da NFL na TV: veja onde assistir e horário das partidas da Semana 2

Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
Jogada
Legenda: Jogadores do Green Bay Packers durante jogo da NFL
Foto: Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos da Semana 2 da NFL 2025/2026 conta com muitas partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DA SEMANA 2 DA NFL 2025/2026

QUINTA-FEIRA (11)

  • 21h15 | Washington Commanders x Green Bay Packers | Sportv 2

DOMINGO (14)

  • 14h | Buffalo Bills x New York Jets | ESPN e Disney+
  • 14h | Seattle Seahawks x Pittsburgh Steelers | Ge TV
  • 17h05 | Denver Broncos x Indianapolis Colts | ESPN e Disney+
  • 17h25 | Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs | Sportv 2
  • 21h20 | Atlanta Falcons x Minnesota Vikings | Sportv 3

SEGUNDA-FEIRA (15)

  • 20h | Tampa Bay Buccaneers x Houston Rockets | ESPN e Disney+
  • 23h | Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders | ESPN e Disney+

PARTIDAS TRANSMITIDAS APENAS NO NFL GAME PASS

DOMINGO (14)

  • 14h | Cleveland Browns x Baltimore Ravens | NFL Game Pass
  • 14h | Jacksonville Jaguars x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
  • 14h | New York Giants x Dallas Cowboys | NFL Game Pass
  • 14h | Chicago Bears x Detroit Lions | NFL Game Pass
  • 14h | New England Patriots x Miami Dolphins | NFL Game Pass
  • 14h | San Francisco 49ers x New Orleans Saints | NFL Game Pass
  • 14h | Los Angeles Rams x Tennessee Titans | NFL Game Pass
  • 17h05 | Carolina Panthers x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
Assuntos Relacionados
Foto de jogadores do Green Bay Packers durante jogo da NFL

Jogada

Jogos da NFL na TV: veja onde assistir e horário das partidas da Semana 2

Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Jogada

Presidente da CBF desabafa após derrota da Seleção Brasileira; veja vídeo

Samir Xaud criticou a arbitragem na derrota para a Bolívia nas Eliminatórias

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de João Paulo Silva, presidente do Ceará

Jogada

Presidente do Ceará, João Paulo participa ao vivo do Jogada 1º Tempo; acompanhe

João Paulo Silva comenta sobre o momento do Ceará na Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Memphis Depay durante Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil

Jogada

Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Jean Lucas durante Bahia x Fluminense na Copa do Brasil

Jogada

Fluminense x Bahia na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de jogadores do Corinthians comemoram gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025