Jogos da NFL na TV: veja onde assistir e horário das partidas da Semana 2
Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
A agenda dos jogos da Semana 2 da NFL 2025/2026 conta com muitas partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DA SEMANA 2 DA NFL 2025/2026
QUINTA-FEIRA (11)
- 21h15 | Washington Commanders x Green Bay Packers | Sportv 2
DOMINGO (14)
- 14h | Buffalo Bills x New York Jets | ESPN e Disney+
- 14h | Seattle Seahawks x Pittsburgh Steelers | Ge TV
- 17h05 | Denver Broncos x Indianapolis Colts | ESPN e Disney+
- 17h25 | Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs | Sportv 2
- 21h20 | Atlanta Falcons x Minnesota Vikings | Sportv 3
SEGUNDA-FEIRA (15)
- 20h | Tampa Bay Buccaneers x Houston Rockets | ESPN e Disney+
- 23h | Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders | ESPN e Disney+
PARTIDAS TRANSMITIDAS APENAS NO NFL GAME PASS
DOMINGO (14)
- 14h | Cleveland Browns x Baltimore Ravens | NFL Game Pass
- 14h | Jacksonville Jaguars x Cincinnati Bengals | NFL Game Pass
- 14h | New York Giants x Dallas Cowboys | NFL Game Pass
- 14h | Chicago Bears x Detroit Lions | NFL Game Pass
- 14h | New England Patriots x Miami Dolphins | NFL Game Pass
- 14h | San Francisco 49ers x New Orleans Saints | NFL Game Pass
- 14h | Los Angeles Rams x Tennessee Titans | NFL Game Pass
- 17h05 | Carolina Panthers x Arizona Cardinals | NFL Game Pass
