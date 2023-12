Giorgio Chiellini se aposenta aos 39 anos; veja vídeo do anúncio

O zagueiro Giorgio Chiellini, lenda da Juventus e capitão da seleção da Itália que levantou a Eurocopa em 2021, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (12), aos 39 anos.

"Foi a jornada mais maravilhosa e mais intensa da minha vida (...) Mas agora é hora de começar novos capítulos, encarar novos desafios e de escrever páginas mais importantes e emocionantes da vida", escreveu Chiellini em sua conta na rede social X.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe