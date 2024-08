Ginástica Rítmica nas Olimpíadas 2024: acompanhe Bárbara Domingos na busca por medalha

Bárbara Domingos fez história mais uma vez e garantiu o Brasil na final do individual geral da ginástica artística. Pela primeira vez o país terá uma representante nesta fase da competição dos Jogos Olímpicos. A disputa será nesta sexta-feira (9), a partir das 9h30 (de Brasília), na Arena La Chapelle, em Paris.

A brasileira de 24 anos se apresentou primeiro com a bola e o arco, e conquistou o sexto lugar. Depois, abriu mais uma rotação usando a fita e encerrou com as maças. A ginasta garantiu a classificação em 8º no quadro geral, com média de 129.750. Ao todo, dez atletas avançam.

Principal representante do país na modalidade, Bárbara conquistou três outros (individual geral, bola e fita) e duas pratas (arco e maças) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Ela também garantiu ouro no Pan de Ginástica Rítmica no individual geral e no arco.

Finalistas do individual geral feminino na ginástica rítmica:

Sofia Raffaeli - Itália (ITA)🇮🇹 139.100 Darja Varfolomeev - Alemanha (GER)🇩🇪 136.850 Boryana Kaleyin - Bulgária (BUL)🇧🇬 136.450 Taisiia Onofriichuk - Ucrânia (UKR)🇺🇦 135.750 Margarita Kolosov - Alemanha (GER)🇩🇪 131.500 Ekaterina Vedeneeva - Eslovênia (SLO)🇸🇮 130.800 Daria Atamanov - Israel (ISR)🇮🇱 130.450 Barbara Domingos - Brasil (BRA)🇧🇷 129.750 Milena Baldassarri - Itália (ITA)🇮🇹 129.250 Wang Zilu - República Popular da China (CHN)🇨🇳 128.100

SERVIÇO

Ginástica Rítmica - Individual Geral

Data e hora: 09/08, às 9h30 (de Brasília)

Local: Arena La Chapelle, em Paris.