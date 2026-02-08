Gazal elogia partida do Fortaleza no Clássico mas lamenta não quebra de tabu: 'a gente quer vencer'

Buscando quebrar o tabu de invencibilidade do rival, o Fortaleza empatou sem gols com o Ceará na noite deste domingo (8), na Arena Castelão. Lucas Gazal, um dos três zagueiros do Leão na partida, destacou a entrega por parte da equipe, apesar de não ter saído com o resultado positivo.

Sempre que a gente joga em qualquer jogo, ainda mais contra o nosso maior rival, a gente quer vencer. A gente sabe que tá no início ainda muito cedo também, sétima rodada da temporada. Mas a gente também tem que lá pensar nos pontos positivos que tiveram. Mais uma vez, a gente não sofreu gol. Fizemos um um jogo muito equilibrado e a tendência nossa é melhorar. Agora é descansar e preparar para as semifinais. Lucas Gazal Zagueiro do Fortaleza, sobre o Clássico-Rei

Com o empate em 0 a 0 na partida que marcou o 1° Clássico-Rei do ano e a reestreia da Arena Castelão na temporada de 2026, o Leão se classificou em primeiro lugar do Grupo A da 2ª fase do Estadual. Nas semifinais, o Tricolor do Pici vai enfrentar o Ferroviário no Clássico da Paz.

"A gente sempre quer vencer, ainda mais nosso principal rival para gente dar uma alegria pra nossa torcida, para aliviar mais essa pressão que é trabalhar no Fortaleza. Sempre importante você vencer clássicos. É um elenco muito jovem, muitos não estavam aqui, mas a gente faz parte do processo. A partir do momento que você olha o caminho do Fortaleza, que você tá inserido nisso, a gente quer vencer. Vamos trabalhar para nas semifinais fazer dois melhores jogos.", projetou o zagueiro.

O Fortaleza volta a jogar neste fim de semana, em data a ser definida pela Federação Cearense de Futebol, pela 1ª partida das semifinais do Campeonato Cearense. Ainda invicto na competição, o Leão busca retomar a hegemonial estadual.