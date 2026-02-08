Diário do Nordeste
Richard fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Goleiro assumiu a meta alvinegra no Clássico-Rei com a lesão de Bruno Ferreira

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 22:20)
Jogada
Legenda: Capitão do time, Richard comentou o Clássico-Rei e projetou as semifinais
Foto: Ismael Soares/SVM

Em 1° Clássico-Rei do ano, Ceará e Fortaleza empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (8), na Arena Castelão, na capital alencarina. Richard, goleiro e capitão do Vovô, comentou sobre o duelo contra o maior rival. Na partida, substituindo Bruno Ferreira lesionado, o ídolo alvinegro foi seguro e teve, inclusive, um lance onde fintou dois jogadores do Leão.

No primeiro Clássico-Rei do ano, acredito que nós tentamos um pouco mais. Eles fecharam bem, tentaram sair no contra-ataque, a bola parada, muito perigosa. O primeiro clássico do ano, tem muitos jogadores novos, começo de temporada também. Acho que tudo isso conta, mas vamos seguir em frente melhorando. Espero que a gente possa fazer o grande jogo na semifinal e conseguir pra final.
Richard
Goleiro do Ceará

Mantendo um tabu de 10 jogos de invencibilidade, o Ceará se classificou da 2ª fase com a melhor campanha geral. Nas semifinais, o Vovô já conheceu o seu adversário: o Floresta, que se classificou em 2º do Grupo A, após ganhar do Horizonte.

"É sempre bom jogar aqui. Fazia muito tempo que eu não jogava aqui na Arena Castelão, senti muita saudade. Com relação ao jogo, é uma grande equipe, a gente já tem estudado eles que tem pontos fortes. A gente vai trabalhar para fazer lá (contra o Floresta)." finalizou o guarda-redes.

O Ceará volta a jogar neste fim de semana, em data a ser definida pela Federação Cearense de Futebol, já pela 1ª partida das semifinais do Campeonato Estadual, no qual o Vovô vai em busca da conquista do tricampeonato.

Jogada

Jogada

Jogada

Jogada

Jogada

Jogada

