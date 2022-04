Gabriel Lacerda avalia momento do Ceará e ressalta força da torcida para vencer o Bragantino

O Ceará virou a chave da Sul-Americana e agora encara o Bragantino no Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, na Arena Castelão. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (29), no CT de Porangabuçu, o zagueiro Gabriel Lacerda comentou o momento da equipe e o desafio diante do time paulista.

Há dois anos como profissional do time, o zagueiro fala em aprendizado com as experiências e também ao lado dos companheiros. Além disso, Gabriel lembra a importância da força da torcida em casa e que isso será uma força contra o Massa Bruta.

“O fator casa é muito importante. Depois que teve a volta da torcida, foi impressionante. A gente teve um aproveitamento muito grande. Principalmente em jogos que a gente saiu perdendo. Ano passado, com o Bragantino, a gente saiu perdendo por 2 a 0 e conseguimos buscar esse empate. A gente, quando quer buscar algo grande, precisa ter o fator casa forte e buscar vitórias fora de casa”, comentou.

Assim como o São Paulo, o Ceará comandado por Dorival Júnior está invicto na Sul-Americana. O jogador prega cautela e a necessidade de vencer os próximos jogos e garantir vaga na fase seguinte do torneio.

“A gente vem numa sequência muito boa. Isso retoma um pouco a confiança do grupo. Mas a gente tem que cravar isso. Ainda mais porque a gente vem de duas eliminações que marcaram, que deixaram uma ferida muito grande. Então, precisamos buscar essa classificação na Sula, buscar algo grande no Brasileiro. A gente precisa buscar algo mais, tirar experiência do ano passado. Ainda mais que perdemos a classificação na última rodada. Então, a gente tá com os pés no chão. Vencemos os três primeiros jogos, mas ainda faltam três. Não tem nada definido. A gente só vai poder dar aquela relaxada quando tiver garantido mesmo. Mas, enquanto isso, é manter focado, pezinhos no chão, trabalhando cada vez mais para buscar essa classificação. E, se Deus quiser, pensar também no mata-mata. A gente tem que buscar algo grande. Sempre pensando em buscar até o título”, concluiu.

