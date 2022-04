Ceará tem mais de 25 mil torcedores garantidos para jogo contra Bragantino; veja ingressos

O Ceará divulgou, nesta quinta-feira (28), a parcial de público para o jogo contra o RB Bragantino, marcada para sábado (30), às 16h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Série A. O dado atualizado é de mais de 25 mil torcedores com presença garantida.

O montante envolve os check-ins dos sócios-torcedores, além dos ingressos vendidos. Vale lembrar que o bilhete para o confronto é vendido a partir de R$ 60,00 (inteira) e pode se encontrado na bilheteria virtual (Vozão Tickets) e em lojas oficiais.

Setores da Arena Castelão e valores dos ingressos:

Superior Central - R$ 80 / R$ 40

Inferior Norte - ESGOTADA

Inferior Sul) - R$ 60 / R$ 30

Inferior Central (Bossa Nova) - R$ 120 / R$ 60

Especial - R$ 120 / R$ 60

Premium - R$ 280 / R$ 140

Na tabela de classificação, o Vovô está em 15º, com três pontos. O Massa Bruta surge na 7ª colocação, com cinco. O detalhe é que o time alvinegro disputou apenas dois jogos, uma partida a menos que o rival paulista, por conta do adiamento do Clássico-Rei, que seria na 3ª rodada.

Legenda: Programa traz os principais destaques do futebol cearense. Foto: Divulgação