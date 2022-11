Uma equipe de reportagem dinamarquesa foi impedida de gravar em uma das ruas de Doha, capital do Catar, que recebe a Copa do Mundo neste mês. O jornalista Rasmus Tantholdt foi abordado por seguranças, que interromperam a participação ao vivo que o profissional fazia em um telejornal do canal TV2 e o ameaçaram. Após o episódio, o Comitê do Catar e o Qatar International Media Office, que organiza a comunicação do evento, pediram desculpas.