França goleia Austrália na estreia das equipes na Copa do Mundo e é líder do Grupo D

Na tarde desta terça-feira, (22), França e Austrália se enfrentaram na estreia das equipes do Grupo D na Copa do Mundo no Al Janoub e a seleção francesa venceu de virada no 2º tempo por 4 a 1. Goodwin abriu o placar para a Austrália, Rabiot empatou e Giroud (2X) e Mbappé ampliaram.

PRIMEIRO TEMPO

No primeiro tempo a Austrália saiu na frente logo aos nove minutos com Goodwin, mas não conseguiu segurar o placar e aos 27 minutos Rabiot deixou tudo igual. Giroud marcou o gol da virada ainda no primeiro tempo, após pressão da França sob a Austrália, mais precisamente aos 71 minutos.

SEGUNDO TEMPO

No segundo período de jogo a Austrália não teve mais fôlego para manter o mesmo ritmo e acabou facilitando para a seleção francesa, apesar das substituições, a equipe ainda levou mais dois gols, marcados por Giroud, novamente, e Mbappé.

Giroud, com os dois gols marcados no jogo conseguiu igualar a marca de 51 gols de Thierry Henry e se tornou, juntamente com Henry, o maior artilheiro da história da França.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano (Konaté) e Lucas Hernández; Tchoauméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Austrália: Matthew Ryan; Atkinson, Wright, Kye Rowles, Aziz Behich; Hrustic, Aaron Mooy, Irvine; Leckie, Duque e Goodwin. Técnico: Graham Arnold

FRANÇA X AUSTRÁLIA | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Data: 22/11

Local: Al Janoub

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistentes: Zakhele Siwela (África do Sul) e Souru Phatsoane (Lesoto)

Árbitro de Vídeo: Drew Fischer (Canadá)

OUTROS JOGOS DO GRUPO D

Dinamarca e Tunísia, se enfrentaram também nesta terça-feira, (22), às 10h da manhã e empataram em 0 a 0.