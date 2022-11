Cristiano Ronaldo se emociona e chora durante hino de Portugal

Uma cena emocionante envolvendo o astro português Cristiano Ronaldo marcou a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2022 no Catar neste quinta-feira (24). No momento do hino de Portugal, o atacante não segurou as lágrimas na hora do hino.

A emoção de Cristiano Ronaldo foi captada pela transmissão da Rede Globo, cantando o hino português com muita emoção.

Aos 37 anos, o CR7, joga sua 5ª Copa do Mundo, que deve ser a última do astro português. Ronaldo se tornou recordista no quesito ao lado de outros sete jogadores.

Recorde

Com o gol marcado diante de Gana, Cristiano Ronaldo se tornou o 1º jogador a marcar gols em todas as Copas que jogou. Ele deixou sua marcar em 2006, 2010, 2014 e 2018.