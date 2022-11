Árbitra francesa apitará Costa Rica x Alemanha pela Copa do Mundo com auxílio de brasileira

A árbitra francesa Stéphanie Frappart, de 38 anos, apitará Costa Rica x Alemanha, pela 3ª rodada do Grupo E, com auxílio da brasileira Neuza Inês Back e da mexicana Karen Diaz Medina. O duelo acontece no Al Bayt Stadium, em Al Khor (QA), na quinta-feira (1°), às 16h (horário de Brasília).

Said Martínez, de Honduras, será o quarto árbitro do duelo.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Group E - 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022

Esta será a primeira partida de Copa do Mundo conduzida por um trio feminino. No Catar, Stéphanie Frappart atuou como quarta árbitra no empate sem gols entre México e Polônia, pela 1ª rodada do Grupo C, sendo a primeira mulher a exercer uma função em Mundial masculino.

No currículo, Stéphanie Frappart soma participações em Champions League, sendo também a primeira mulher a arbitrar na competição europeia, em 2020. A francesa está no quadro da FIFA desde 2009.