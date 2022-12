A França já ganhou quantas Copas do Mundo? Veja os títulos do país

Atual campeã mundial, a França sonha com mais um título na Copa do Mundo de 2022. Os ‘Le Bleus' ganharam em 2018 e tentam chegar na final nesta quarta-feira (14), quando enfrentam o Marrocos, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, no Catar, pela semifinal. No geral, o time é bicampeão.

A primeira vez que atingiram o apogeu na competição foi em 1998. Contra o Brasil, liderada pelo meia Zinedine Zidane, a França aplicou 3 a 0 na grande decisão, em Paris/FRA, e ficou com a taça.

O outro momento foi duas décadas depois. Dessa vez, o atacante Kylian Mbappé brilhou na competição, com a equipe aplicando 4 a 2 na Croácia na final. Ao todo, o país participou 16 vezes do torneio.

Títulos mundiais da Copa do Mundo