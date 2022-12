França x Marrocos na Copa do Mundo: veja horário, onde assitir e prováveis escalações

França e Marrocos entram em campo nesta quarta-feira (14), às 16h de Brasília, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, para disputar uma das semifinais da Copa do Mundo de 2022.

A França ficou na primeira colocação do Grupo D. Nas oitavas de final, eliminou a Polônia e nas quartas de final desbancou a Inglaterra. Marrocos ficou no primeiro lugar do Grupo F. Nas oitavas de final, os marroquinos derrotaram a Espanha nos pênaltis. Já nas quartas de final, Marrocos eliminou Portugal, vencendo por 1 a 0.

O primeiro finalista já está definido. A Argentina derrotou a Croácia por 3 a 0 e garantiu vaga na grande decisão da Copa do Mundo do Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela pelo Fifa+, pela Globo, pelo GloboPlay, pelo SporTV, pelos canais do streamer Casimiro e pelo GE.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Técnico: Walid Regragui.

FRANÇA X MARROCOS | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

Data: 14/12/2022 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: César Arturo Ramos (MEX)

Árbitros assistentes: Alberto Morín (MEX) e Miguel Ángel Hernández (MEX)