Frank Williams, fundador de uma das maiores escuderias da Fórmula 1, morre aos 79 anos

O ex-piloto Frank Williams morreu, neste domingo (28), aos 79 anos. Ele era, também, mecânico, empresário, fundador e chefe de equipe da Willians, uma das maiores escuderias da Fórmula 1. O óbito foi confirmado pela entidade.

Segundo comunicado, ele havia sido internado na última sexta-feira (26). O motivo ainda não foi divulgado. Frank deixa três filhos.

"É com grande tristeza que, em nome da família Williams, a equipe confirma a morte do Sir Frank Williams, fundador e ex-chefe de equipe da Williams Racing, aos 79 anos", informou.

No perfil oficial da Fórmula 1 no Twitter, também foi publicada uma nota de pesar. "Sentimos a mais imensa e profunda tristeza pelo falecimento de Sr. Frank Williams. Sua vida foi movida pela paixão pelo automobilismo; seu legado é incomensurável e fará parte da F1 para sempre. Conhecê-lo foi uma inspiração e um privilégio. Ele deixará muita, muita saudade", publicou.

A Williams abriu as portas para seis pilotos brasileiros, incluindo Ayrton Senna (1994). Os demais foram: Nelson Piquet (1986-1987), que foi campeão pela escuderia em 1987, Antonio Pizzonia (2004-2005), Rubens Barrichello (2010-2011), Bruno Senna (2012) e Felipe Massa (2014-2017).

