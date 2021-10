Miltão, pai de Ayrton Senna, morre aos 94 anos em São Paulo

Milton Guirado Theodoro da Silva, pai do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, morreu nesta quarta-feira (27), em São Paulo, aos 94 anos. O anúncio foi feito na conta oficial de Senna no Instagram. O ex-piloto morreu aos 34 anos, quase três décadas atrás.

“Nossos sentimentos para todos os familiares e amigos. Obrigado, ‘Miltão’”, disse a mensagem.

Segundo o Uol, Miltão trabalhava numa empresa de metalúrgica fundada por ele mesmo. Era casado com Neyde Joanna Senna e também pai de Viviane e Leonardo.

Incentivo

De acordo com o ge, Miltão foi um grande incentivador do filho, com quem tinha uma forte relação de cumplicidade. Uma vez, lembra o jornal, nos bastidores da Interlagos, logo após vencer o Grande Prêmio (GP) do Brasil de 1991, Senna não se deixou render à exaustão do fim da corrida e pediu um beijo do pai.

