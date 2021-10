Verstappen conquista a pole para o GP dos Estados Unidos; veja grid de largada

Um dia após mostrar o dedo do meio para Lewis Hamilton em uma disputa no circuito de Austin, Max Verstappen cravou a pole position no GP dos Estados Unidos e largará lado a lado com o rival inglês. O holandês da Red Bull jamais ganhou uma prova no Texas e tentará neste domingo. A largada da prova promete, com os líderes da temporada perfilados na primeira fila. Sergio Pérez, também da Red Bull, completa o grid. Largada será dada às 16h deste domingo

Verstappen dominou o treino classificatório, mas quase perde a pole com o início da chuva nos últimos segundos da tomada de tempos. Mesmo assim, conseguiu superar Hamilton e vai tentar ampliar a vantagem de oito pontos na liderança (262,5 contra 256,5 de Hamilton).

"Foi excitante a tomada de tempos. Não fui bem no Q2 e na última volta começou a garoar e não tinha certeza, mas foi suficiente para a pole. Primeiro e terceiro lugares são importantes para a equipe", afirmou Verstappen, que cravou 1min32s910. "As pessoas querem isso (disputa com Hamilton) e espero ter uma boa largada. Será importante trabalharmos juntos como equipe", seguiu o holandês, após a nona pole position na temporada. Na carreira, são 12.

Emoção

O Q1 começou com Daniel Ricciardo surpreendendo ao cravar 1min34s407. Ninguém imaginava uma volta alta da McLaren, até então sumida nos treinos do fim de semana. Mas logo Verstappen recolocou a ordem na tomada de tempos ao subir para primeiro, seguido por Sergio Pérez. As McLarens vinham a seguir com Ricciardo e Lando Norris.

Muitos pilotos sofriam com a curva 19, ultrapassando o limite de pista no ponto e perdendo voltas rápidas. Carlos Sainz aparecia em quinto, seguido de Bottas e Hamilton. Com três minutos, a Mercedes voltou à pista para tentar melhorar seu desempenho com pneus macios novos. Não melhorou marca e ainda viu Charles Leclerc cruzar em primeiro.

Depois de irem mal no Q1, as Mercedes começaram bem na segunda parte do treino, com Hamilton em segundo e Bottas em quinto. Na frente, Verstappen deu resposta à concorrência com impressionante 1min33s464.

Vettel e Ricciardo perderam as voltas rápidas por causa das invasões à zebra na curva 19. Estavam fora da definição do grid, mas teriam nova chance para evitar o vexame. O mexicano, com todo cuidado, conseguiu. Ricciardo teve uma tentativa e, mesmo com tempo ruim, fez o nono lugar.

A decisão do grid começou com as Mercedes sendo as primeiras a dar volta rápida, com Bottas superando a marca de Hamilton. Seis concorrentes não conseguiram superar a marca. Mas a Red Bull mostrou que estava sobrando nos Estados Unidos.

Comemoração

Com vibração gigante como se houvesse feito um gol, Sergio Pérez não deixou Verstappen nem comemorar um tempo acima de Mercedes e logo passou em primeiro, com 1min33s180. Todos teriam a volta final para definir o grid, com Bottas sabendo que perderia cinco posições por mexida no motor.

Hamilton passou na frente e torcia para a chuva atrapalhar os carros da Red Bull. Verstappen conseguiu superá-lo, mas Pérez acabou apenas no terceiro lugar. Querendo voltar à liderança, o inglês terá de se superar. Verstappen fala em largar bem para desencantar nos Estados Unidos e ampliar sua vantagem.

Confira o grid de largada do GP dos Estados Unidos:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min32s910 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min33s119 Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min33s134 Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min33s606 Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min33s792 Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min33s808 Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min33s887 Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min34s118 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min33s475* Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min34s918 ------------------------------------------------------ Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min35s377 Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min35s794 Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min04s618 Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min35s995 Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min36s511 ------------------------------------------------------ Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min36s499 Nikita Mazepin (RUS/Haas) - 1min36s796 Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min35s500** Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min44s549** George Russell (GBR/Williams) - sem tempo**

*Punido em cinco posições por mexer no motor

**Larga nas últimas posições por causa de troca do motor