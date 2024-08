França x Argentina pelas quartas de final do futebol nas Olimpíadas 2024; veja onde assistir

A disputa das quartas de final do futebol nos Jogos Olímpicos entre França e Argentina acontece nesta sexta-feira (02). As equipes entram em campo no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux. A bola vai rolar a partir das 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ter transmissão pelo Sportv2, na TV fechada, e pela CazéTV, no Youtube.

COMO CHEGAM AS SELEÇÕES

Os donos da casa foram líderes do grupo A na primeira fase. A França venceu os três duelos que enfrentou até aqui e chega com moral para o duelo. No último jogo, bateu a Nova Zelândia por 3x0 e ainda não sofreu gols nestes jogos olímpicos.

"𝘖𝘯 𝘢 𝘣𝘦𝘴𝘰𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦̀𝘳𝘦" 🙌



Dernier entraînement pour les Bleus de Thierry Henry avant leur quart de finale des Jeux Olympiques face à l'Argentine 🇦🇷 pic.twitter.com/SxtdY0xcsf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 1, 2024

Já a Argentina, segunda colocada do grupo B, venceu dois dos seus jogos e perdeu na estreia para o Marrocos, por 2x1, em duelo marcado por polêmicas de arbitragem. Os hermanos conseguiram se recuperar ao vencer o Iraque e a Ucrânia na sequência da competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Kone e Chotard; Olise; Lacazette e Mateta.

Argentina: Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi e Soler; Simeone, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Beltrán e Julián Álvarez.

FICHA TÉCNICA | FRANÇA X ARGENTINA

Data: 02/08/2024

Local: Stade Matmut-Atlantique

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv2 e CazéTV