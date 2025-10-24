Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Flamengo tem mais de 26 mil torcedores confirmados; veja parcial

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste sábado (25), na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Jogada
Legenda: Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mais de 26 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado (25), às 19h30, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida um dia antes do confronto.

Ao todo, 26.945 torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para a partida, sendo 18.449 da torcida do Fortaleza, entre ingressos e check-ins, e 8.496 para a torcida do Flamengo, que ficará no setor Superior Norte da Arena Castelão.

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Inferior Norte: R$ 10 / R$ 20
  • Inferior Sul: R$ 10 / R$ 20
  • Superior Sul: R$ 125 / R$ 250
  • Sócio acompanhante Superior Sul: R$ 10 / R$ 20
  • Superior Central: R$ 15 / R$ 30
  • Especial: R$ 20 / R$ 40
  • Bossa nova: R$ 60 / R$ 120
  • Premium: R$ 150 / R$ 300
  • Superior Norte (visitante): R$ 125 / R$ 250

Ao todo, 58.399 ingressos foram disponibilizados para a partida, sendo 48.744 para a torcida do Fortaleza (ingressos e check-in) e 9.655 para a torcida do Flamengo, o que representa cerca de 16,53% da capacidade total do Castelão para esta partida.

Torcida do Flamengo na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza é alvo de processo do Decon por aumento no preço de ingressos para torcida do Flamengo

Equipes entram em campo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro

Crisneive Silveira Há 45 minutos
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Flamengo tem mais de 26 mil torcedores confirmados; veja parcial

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste sábado (25), na Arena Castelão

Daniel Farias Há 57 minutos
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Matheus Bahia durante embarque do Ceará em voo fretado

Jogada

Ceará viaja em voo fretado nesta sexta para enfrentar o Atlético-MG; veja desfalques e dúvidas

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Traipu/AL x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Vladimir Marques Há 2 horas
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Al-Ittihad x Al-Hilal no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre duas forças do futebol da Arábia Saudita

Daniel Farias Há 2 horas