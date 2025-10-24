Fortaleza x Flamengo tem mais de 26 mil torcedores confirmados; veja parcial
Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste sábado (25), na Arena Castelão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
Mais de 26 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado (25), às 19h30, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida um dia antes do confronto.
Ao todo, 26.945 torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para a partida, sendo 18.449 da torcida do Fortaleza, entre ingressos e check-ins, e 8.496 para a torcida do Flamengo, que ficará no setor Superior Norte da Arena Castelão.
PREÇO DOS INGRESSOS
- Inferior Norte: R$ 10 / R$ 20
- Inferior Sul: R$ 10 / R$ 20
- Superior Sul: R$ 125 / R$ 250
- Sócio acompanhante Superior Sul: R$ 10 / R$ 20
- Superior Central: R$ 15 / R$ 30
- Especial: R$ 20 / R$ 40
- Bossa nova: R$ 60 / R$ 120
- Premium: R$ 150 / R$ 300
- Superior Norte (visitante): R$ 125 / R$ 250
Ao todo, 58.399 ingressos foram disponibilizados para a partida, sendo 48.744 para a torcida do Fortaleza (ingressos e check-in) e 9.655 para a torcida do Flamengo, o que representa cerca de 16,53% da capacidade total do Castelão para esta partida.