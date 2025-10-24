Fortaleza x Flamengo tem mais de 26 mil torcedores confirmados; veja parcial

Mais de 26 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Fortaleza e Flamengo, neste sábado (25), às 19h30, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida um dia antes do confronto.

Ao todo, 26.945 torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para a partida, sendo 18.449 da torcida do Fortaleza, entre ingressos e check-ins, e 8.496 para a torcida do Flamengo, que ficará no setor Superior Norte da Arena Castelão.

PREÇO DOS INGRESSOS

Inferior Norte : R$ 10 / R$ 20

: R$ 10 / R$ 20 Inferior Sul : R$ 10 / R$ 20

: R$ 10 / R$ 20 Superior Sul : R$ 125 / R$ 250

: R$ 125 / R$ 250 Sócio acompanhante Superior Sul : R$ 10 / R$ 20

: R$ 10 / R$ 20 Superior Central : R$ 15 / R$ 30

: R$ 15 / R$ 30 Especial : R$ 20 / R$ 40

: R$ 20 / R$ 40 Bossa nova : R$ 60 / R$ 120

: R$ 60 / R$ 120 Premium : R$ 150 / R$ 300

: R$ 150 / R$ 300 Superior Norte (visitante): R$ 125 / R$ 250

Ao todo, 58.399 ingressos foram disponibilizados para a partida, sendo 48.744 para a torcida do Fortaleza (ingressos e check-in) e 9.655 para a torcida do Flamengo, o que representa cerca de 16,53% da capacidade total do Castelão para esta partida.