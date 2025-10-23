Diário do Nordeste
Fortaleza x Flamengo: carga de ingressos para torcida visitante será de 9.655; veja detalhes

Ao todo, 58.399 ingressos foram disponibilizados para a partida na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:58)
Jogada
Legenda: Flamengo tem presença massiva de torcedores em jogos na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha

Quase 10 mil ingressos foram destinados à torcida do Flamengo para a partida contra o Fortaleza, no próximo sábado (25), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste teve acesso ao documento do plano de ação da partida, que apresenta detalhes sobre a carga de ingressos e também sobre o esquema de segurança montado para o jogo.

Ao todo, 58.399 ingressos foram disponibilizados para a partida, sendo 48.744 para a torcida do Fortaleza (ingressos e check-in) e 9.655 para a torcida do Flamengo, o que representa cerca de 16,53% da capacidade total do Castelão para esta partida. Os torcedores do time carioca ocuparão as arquibancadas do setor Superior Norte.

Foto de Fortaleza e Flamengo, que jogam pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
Legenda: Fortaleza e Flamengo jogam pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC

PREÇOS DOS INGRESSOS PARA FORTALEZA X FLAMENGO

  • Inferior Norte: R$ 10 / R$ 20
  • Inferior Sul: R$ 10 / R$ 20
  • Superior Sul: R$ 125 / R$ 250
  • Sócio acompanhante Superior Sul: R$ 10 / R$ 20
  • Superior Central: R$ 15 / R$ 30
  • Especial: R$ 20 / R$ 40
  • Bossa nova: R$ 60 / R$ 120
  • Premium: R$ 150 / R$ 300
  • Superior Norte (visitante): R$ 125 / R$ 250

ESQUEMA DE SEGURANÇA ESPECIAL

De acordo com o plano de ação, a avaliação de risco do evento foi considerada como alta, resultando na elaboração de um esquema de segurança especial para a partida. Por isso, foi determinado um contingente de 952 profissionais de segurança, entre policiais militares, seguranças privados, coordenadores de segurança e guardas municipais.

Além disso, haverá também um esquema especial de trânsito, com 40 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) trabalhando na operação do jogo. O acesso do time do Fortaleza será pela Av. Paulino Rocha (portão P1), enquanto o acesso do time do Flamengo será pela Av. do Contorno (portão P2).

JOGO IMPORTANTE E EXPECTATIVA ALTA DE PÚBLICO

A partida entre Fortaleza e Flamengo é válida pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2025 e será disputada no próximo sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Fortaleza luta contra o rebaixamento e está na 19ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Flamengo é o vice-líder, com 61 pontos.

