Fortaleza x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Um dos grandes trunfos da excelente campanha do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro é o ótimo desempenho atuando como mandante. E neste domingo (11), o Tricolor tem mais uma oportunidade de melhorar ainda mais o aproveitamento atuando na Arena Castelão, às 20h30min, em duelo contra o Corinthians.

inter@

A partida, que encerrará 11ª rodada do Brasileirão, pode fazer o Leão do Pici se tornar o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta uma vitória simples. A expectativa do torcedor é a melhor possível, tendo em vista que, sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o time ainda não perdeu atuando na capital cearense.

Triunfo representa, também, consolidação no pelotão de cima da tabela, com a possibilidade de retornar ao G-4 da competição. Já se foram 10 rodadas e o Fortaleza segue entre os primeiros colocados, atualmente na 5ª colocação, o que dá uma perspectiva de que é possível brigar por algo a mais no fim do campeonato.

Para isso, é preciso vencer duelos essenciais contra concorrentes diretos, como o Corinthians, tendo em vista que time paulista não almeja título e é concorrente no meio de tabela por vaga em competições internacionais.

Escalação

Legenda: Sem Ederson, Ronald será titular no meio de campo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza tem um desfalque considerável para o jogo deste domingo. Principal jogador do time no início do Brasileirão, o volante Ederson está fora do jogo. Por pertencer ao Corinthians, uma cláusula no contrato de empréstimo o impede de entrar em campo contra o Timão. Por isso, ele levou o terceiro cartão amarelo da série na última partida e cumpre suspensão. Ronald será titular.

Além dele, Wellington Paulista segue fora, com edema na panturrilha direita.

Fora isso, a tendência é que Vojvoda não realize grandes mudanças em relação ao time que goleou o América-MG por 4 a 0, na última quarta-feira (7).

Timão em recuperação

Legenda: Corinthians vem em ascensão com Sylvinho no comando Foto: Foto: Philippe Desmazes / AFP

Adversário do Fortaleza, o Corinthians iniciou o Brasileirão em baixa, mas vem em recuperação sob comando do técnico Sylvinho. Está invicto há seis jogos, com quatro empates e duas vitórias, e ganhou três posições na última rodada, saltando para o 10º lugar, com 14 pontos, após vencer a Chapecoense por 1 a 0, fora de casa.

Além disso, tem se mostrado uma equipe consistente defensivamente, e é dono da melhor defesa da competição, com apenas sete gols sofridos.

Por outro lado, apresenta ainda problemas ofensivos e de criação, com um ataque pouco inspirado, que balançou as redes adversárias apenas oito vezes em 10 jogos.

Um dos trunfos do time paulista é a boa campanha como visitante. O Timão é um dos únicos times invictos fora de casa no torneio até aqui (o outro é o Red Bull Bragantino), com duas vitórias e três empates em cinco partidas.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Corinthians

Local: Arena Castelãom em Fortaleza-CE

Data: 11/07/2021

Horário: 20h30min

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ronald, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier ou Roni); Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho