Fortaleza volta a não sofrer gols após 13 partidas seguidas sendo vazado; veja retrospecto

Última partida sem tomar gol havia sido contra o Bucaramanga, quando o Leão ainda era comandado por Vojvoda

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:57)
Jogada
Legenda: Na estreia de Hélton Leite pelo Fortaleza, Leão quebrou sequência de 13 jogos sendo vazado.
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza voltou a ficar uma partida sem tomar gols no empate em 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025. Até então, o Leão estava em uma sequência de 13 jogos sendo vazado defensivamente.

Este tem sido inclusive apontado como um dos principais motivos para a temporada abaixo das expectativas. A última partida que o Fortaleza havia conseguido ficar sem tomar gols havia sido contra o Bucaramanga, também pela Libertadores, na quinta rodada da fase de grupos, quando ainda era comandado por Vojvoda.

Desde a partida contra o Bucaramanga, o Fortaleza sofreu 28 gols em 13 partidas, tendo a média superior a dois gols sofridos por jogo. Além disso, o Tricolor, que figura como a segunda pior defesa da Série A, com 29 gols sofridos em 18 jogos, atrás somente do Juventude, foi goleado duas vezes por 5 a 0 para Flamengo e Botafogo.

No confronto contra o Vélez, o Tricolor do Pici foi escalado por Renato Paiva para a partida com a seguinte linha defensiva: Helton Leite no gol, Diogo Barbosa na lateral esquerda, Kuscevic e Gastón Ávila na zaga e Mancuso na lateral direita. Ainda aos 20 minutos da primeira etapa, o zagueiro chileno Kuscevic sentiu a coxa e foi substituído por Brítez, que fez partida sólida.

POR QUAL MOTIVO O FORTALEZA TOMA TANTO GOL?

Foto de João Ricardo, goleiro do Fortaleza
Legenda: João Ricardo e Brenno se lesionaram no mesmo jogo, em Clássico-Rei pela Série A.
Foto: Thiago Gadela/SVM

Um dos fatores para o desempenho negativo na defesa é o acúmulo de lesões e mudanças de escalações. João Ricardo e Bruno Pacheco, titulares no jogo contra o Bucaramanga, estão lesionados e tem sido desfalques do Tricolor nesses últimos jogos.

Além deles, Brenno, reserva imediato de João Ricardo, também fraturou o braço, forçando o Leão a ir duas vezes ao mercado, após falhas de Magrão, trazendo Vinícius Silvestre, titular na goleada para o Botafogo, e Helton Leite, que fez sua estreia na partida desta terça-feira (12) de forma segura e contribuindo na quebra da sequência negativa no sistema defensivo.

VEJA RESULTADOS DOS JOGOS DESDE O EMPATE POR 0 A 0 COM BUCARAMANGA:

  • Vasco 3 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • Fortaleza 1 (1) x (4) 1 Retrô - Terceira fase da Copa do Brasil
  • Fortaleza 0 x 2 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
  • Racing 1 x 0 Fortaleza - Copa Libertadores 
  • Flamengo 5 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • Fortaleza 2 x 3 Santos - Campeonato Brasileiro
  • Bahia 2 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste
  • Fortaleza 0 x 1 Ceará - Campeonato Brasileiro
  • Fortaleza 1 x 1 Bahia - Campeonato Brasileiro
  • Fortaleza 3 x 1 Bragantino - Campeonato Brasileiro
  • Grêmio 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  • Fortaleza 0 x 5 Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • Fortaleza 0 x 0 Vélez - Copa Libertadores
