Fortaleza vence o Juventude-SE e garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil feminina

O Fortaleza venceu o Juventude-SE e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil feminina. O duelo ocorreu nesta quarta-feira (11), na Arena Batistão. Andressa Anjos (2) e Jhow (2) marcaram os gols do time cearense e garantiram a vitória por 4 a 2.

A equipe comandada por Erandir Feitosa saiu atrás no placar logo nos minutos iniciais da partida. Flávia marcou para as adversárias. No entanto, antes do intervalo, Andressa balançou as redes das anfitriãs duas vezes e Jhow também deixou um.

O quarto gol do Tricolor veio na segunda etapa, com Jhow novamente. Laureen ainda descontou para as anfitriãs, mas não conseguiu reverter o resultado. O resultado garantiu as Leoas na terceira fase da competição, que ainda não tem adversário e data definida.