Ceará e Fortaleza somam quase R$ 75 milhões em vendas dentre times da Série A; veja ranking

Ceará e Fortaleza somaram quase R$ 75 milhões de reais com vendas de atletas em 2025. Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG foram as equipes da Série A que mais conseguiram vender peças nesta temporada. No ranking, os clubes cearenses estão em 12º e 15º lugares, respectivamente. O levantamento é do Gato Mestre, do ge que considera vendas e/ou empréstimos com compensação financeira. somaram quase R$ 75 milhões de reais com vendas de atletas em 2025.foram as equipes da Série A que mais conseguiram vender peças nesta temporada. No ranking, os clubes cearenses estão em 12º e 15º lugares, respectivamente. O levantamento é do Gato Mestre, do ge que considera

Ao todo, foram R$ 74,990 milhões de reais somados por Vovô e Leão. O Alvinegro superou o Tricolor, com R$ 45.9 milhões arrecadados em quatro negociações (Saulo Mineiro, Erick Pulga, David Ricardo e Guilherme Castilho). Embora o Tricolor tenha vendido apenas um atleta (Hércules - Fluminense), o clube arrecadou R$ 29 milhões, passando times como Cruzeiro e Vasco em arrecadação

O levantamento não inclui o valor da negociação do jogador Lelê, confirmada no fim da noite desta segunda-feira (10). O atleta, que pertence ao Fluminense, deve se transferir para o futebol japonês. Com isso, o Alvinegro receberá R$ 1.9 milhão como compensação financeira pelo desligamento do atleta antes do fim do empréstimo.

O Botafogo lidera a lista com R$ 409 milhões em vendas. O Palmeiras está em segundo com R$328 milhões somados. O Atlético-MG completa a lista com R$ 214,8 milhões. Ao todo, os 20 clubes da Série A ultrapassaram R$ 2 bilhões em vendas. Apenas Mirassol e Juventude não negociaram nenhum atleta.

VEJA RANKING

Botafogo - 409,175 (5 jogadores negociados) Palmeiras - 328,532 (5 jogadores negociados) Atlético-MG - 214,800 (6 jogadores negociados) Internacional - 141,500 (3 jogadores negociados) Flamengo - 140,000 (2 jogadores negociados) Santos - 134,570 (5 jogadores negociados) Fluminense - 120,000 (3 jogadores negociados) São Paulo - 118,700 (5 jogadores negociados) Bahia - 84,200 (4 jogadores negociados) Grêmio - 82,528 (5 jogadores negociados) Corinthians - 75,300 (2 jogadores negociados) Ceará - 45,990 (4 jogadores negociados) Bragantino - 33,700 (2 jogadores negociados) Vitória - 31,700 (2 jogadores negociados) Fortaleza - 29,000 (1 jogadores negociados) Cruzeiro - 17,200 (3 jogadores negociados) Vasco - 15,100 (2 jogadores negociados) Sport - 0,250 (1 jogador negociados) Juventude - 0 Mirassol - 0