Fortaleza treina sem Thiago Galhardo e atacante vira dúvida para jogo da Libertadores

A delegação do Fortaleza realizou o treino de apronto para a decisão da Libertadores, contra o Cerro Porteño-PAR, na nesta quarta-feira (15), no CT do General Diaz Football Club, em Assunção, no Paraguai. O atacante Thiago Galhardo não participou da atividade sob o comando de Vojvoda.

Titular absoluto, o atleta de 33 anos é o artilheiro do time cearense na temporada, com sete gols. O clube não divulgou nenhuma situação clínica do elenco e deve atualizar o cenário apenas antes da bola rolar, em um confronto marcado para quinta-feira (16), às 19h, no estádio paraguaio La Olla.

Com desfalques, como o lateral-direito Tinga, a tendência é de que a comissão técnica utilize o esquema tático 3-5-2. Caso Galhardo esteja disponível, uma provável escalação tem: Fernando Miguel; Britez, Titi e Benevenuto; Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Bruno Pacheco e Pochetttino; Romarinho e Thiago Galhardo.

Após a derrota por 1 a 0 na Arena Castelão, o Leão precisará de uma vitória por dois gols para se classificar ou pelo menos um para levar aos pênaltis. Em caso de eliminação, o clube tem vaga na fase de grupos da Sul-Americana.