Caio Alexandre explica estratégia do Fortaleza para duelo com Cerro: 'não pode deixar o jogo morno'

Jogador do Fortaleza, Caio Alexandre ressaltou a qualidade do Cerro Porteño e explicou qual será a estratégia do tricolor para vencer o time paraguaio. O meia falou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15).

"A gente sabe que vai encontrar um adversário muito difícil. O Cerro fez um grande jogo contra a gente, em Fortaleza. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, estaremos jogando fora de casa. Os 15 primeiros minutos serão de pressão. Mas devemos estar concentrados, sabemos da qualidade da nossa equipe. Vai ser um jogo muito estudado", diz o jogador.

O atleta explicou qual deve ser a estratégia de Vojvoda para levar o time a superar a vantagem adversária de um gol e conquistar a classificação para a Fase de Grupos do torneio continental.

"Fazer um jogo com muita intensidade, com agressividade, com a bola. Acho que a gente tem que continuar fazendo o que temos feito nas últimas partidas. Finalizar bastante ao gol, no jogo contra o próprio Cerro tivemos muitas finalizações, contra o Ferroviário também. Não pode deixar o jogo morno, parado. Creio que a equipe do Cerro vai tentar travar um pouco o jogo, até porque estão com a vantagem. Então, a gente tem que continuar dando intensidade, velocidade no passe... Entrar com intensidade acho que é a principal estrategia pra sair daqui com a classificação", ressalta o meia.

As equipes se enfrentam no segundo jogo da Fase 3 da Libertadores nessa quinta-feira (16), no Estádio La Olla, em Assunção, no Paraguai. O duelo terá início às 19h (de Brasília). O Sistema Verdes Mares realiza cobertura especial direto do Paraguai.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: