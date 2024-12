Fortaleza tem um desfalque por suspensão contra o Atlético-GO

O Fortaleza tem um desfalque confirmado para a partida contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (4), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, pela 36ª rodada da Série A de 2024. Capitão nos últimos jogos, o zagueiro Titi é uma baixa por conta do acúmulo de cartões amarelos no torneio.

O defensor de 36 anos recebeu a 3ª advertência na derrota para o Vitória-BA por 2 a 0, no domingo (1º), e precisou cumprir suspensão automática. Assim, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda deve promover mudanças no sistema defensivo, visto que Titi foi titular nos últimos sete jogos da equipe.

Legenda: O experiente zagueiro Titi foi titular nos últimos jogos do Fortaleza na Série A de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Para o setor, a expectativa é que o argentino Cardona fique com a posição. As demais alternativas do setor são o compatriota Brítez e o chileno Kuscevic, além do lateral-direito Tinga, improvisado.

Em contrapartida, o Leão conta com o retorno do lateral-esquerdo argentino Mancuso. No boletim médico, no entanto, há dois atletas na lista: o volante Pedro Augusto (pubalgia) e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (tendinite patelar). Uma nova atualização será divulgada pelo clube do confronto.

Na tabela, o Fortaleza é o 5º colocado, com 65 pontos. O Atlético-GO é o lanterna, com 27.